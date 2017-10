In maart 2019 ontvangt Antwerpen het prestigieuze wereld-kampioenschap voor sommeliers in het Elisabeth Center. Dat is nog even wachten, maar de voorbereidingen zijn al volop bezig. Want alle ogen zullen dan op Antwerpen gericht zijn. De Scheldestad haalde het van de bekende Franse wijnstad Bordeaux. Voor onze sommeliers en organisatoren ligt de lat dus extra hoog.