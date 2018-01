Is er nog plaats voor Patrick Decuyper bij voetbalclub Antwerp of niet? In maart was hij na de promotie naar eerste klasse nog de grote held van de Bosuil, nu lijkt Decuyper helemaal op een zijspoor beland te zijn bij Antwerp. Grote baas Paul Gheysens bevestigt aan de ATV-redactie dat de positie van Decuyper inderdaad een moeilijk geval is op dit moment.