Kris Peeters hoopt dat er snel transparantie komt van het Antwerpse stadsbestuur over hun banden met de bouwsector. Peeters zegt dat na een woelige week in de Antwerpse politiek, waarbij tal van beschuldigingen over vriendjespolitiek werden geopperd. Als er klaarheid wordt geschept, hoopt Peeters dat het debat weer over inhoud kan gaan. En niet alleen over de perceptie.