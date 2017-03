Sport VIDEO Sanchez is Player of the Year

De SuperCub driebanden is gewonnen door de Spanjaard Dani Sanchez. Hij nam het gisteren in het Hilton Hotel op tegen wereldbekerwinnaar Dirk Jaspers. Na een spannende wedstrijd stond het 3-3 in sets, maar de dertiende editie van deze supercup ging na een spannend slot uiteindelijk toch naar Sanchez. Hij won niet alleen de SuperCup, maar ook de prijs voor Player Of The Year.