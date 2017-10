Sport VIDEO: Sasja heeft na vier speeldagen nog geen enkel punt

In het handbal is Sasja niet al te best begonnen aan de competitie. Na drie speeldagen staan ze namelijk helemaal onderaan het klassement met nul punten. Gisterenavond kwam Visé langs op de Sorghvliedt. De bezoekers hadden zelf na drie wedstrijden ook nog maar één keer gewonnen. Een tegenstanders dus waar Sasja misschien wel zijn eerste punten tegen kon rapen.