Sport VIDEO: Sasja mag opnieuw naar Beneleague

embed

In het handbal heeft Sasja zich kunnen verzekeren van een plek in de Beneleagu voor volgend seizoen. Sasja kende geen goed seizoen en moest dat Beneleague-ticket proberen af te dwingen via play-off 2. Dat lukte. Het won van Tongeren en pakt zo 7 op 8 in play-off 2. Voldoende om naar de Beneleague te mogen.