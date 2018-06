Welnesscentrum De Clou in Ekeren is helemaal vernield door een zware brand. De Brandweer werd rond half 7 opgeroepen voor een brand aan de Veltwijcklaan. De baan werd ook een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Omwonenden kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden.De brand weer is nog aan het nablussen, maar het complex is volledig verwoest. Er vielen geen gewonden.