Net over de Nederlandse grens raken duizenden jobs voor lager geschoolden niet ingevuld. En toch blijven die vacatures onbereikbaar voor Vlaamse werkzoekenden. De Vlaamse diploma's van het technisch en beroepsonderwijs worden in Nederland niet als gelijkwaardig erkend. En ook verschillen in de sociale wetgeving zorgen nog altijd voor drempels om over de grens te gaan werken. Maya Detiège, die momenteel ondervoorzitter is van het Benelux-parlement wil dat probleem nu aanpakken.