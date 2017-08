Sport VIDEO Schaal Sels wil 'Vlaanderens strafste' zijn

De Schaal Sels nam vorig jaar een doorstart, met een spectaculair parcours dwars door de Antwerpse polders en de haven. Nu zondag belooft de Antwerpse wielerwedstrijd opnieuw een spectaculaire koers te worden, dwars door weilanden en over oude kasseiwegen. De organisatie hoopte ook domein De Oude Landen in Ekeren in het parcours op te nemen, maar daarbij stuitte ze op protest van natuurverenigingen.