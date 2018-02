Nieuws VIDEO Schaatsers op de Kalmthoutse Heide maar "Je hoort het kraken"

embed

Het is nu al een paar dagen op rij bitter koud en dan kriebelt het bij sommigen om de schaatsen aan te binden. Op de Kalmthoutse Heide waren vandaag al de eerste waaghalzen op het ijs te spotten. Dat is een risico want het ijs is eigenlijk nog veel te dun. Dat heeft Christian, de ijsmeester van de Kalmthoutse brandweer, met boormachine en meetlat vastgesteld op de Putse Moer. Hij adviseert om je - voorlopig - toch nog niet op het ijs te begeven. Maar dat advies sloegen enkele ijshockeyspelers in de wind. Zij trokken toch de schaatsen aan en begaven zich op het krakende ijs.