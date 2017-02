Het idee om supermarkten mee in te schakelen om ons verpakkingsafval in te zamelen wint veld. Sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg gaat zelfs een stapje verder. Hij vindt dat we in Antwerpen moeten nadenken over het inrichten van sorteerstraatjes op de parkings van supermarkten. Hij lichtte zijn voorstel toe in ons middagnieuws. Bevoegd Schepen Caroline Bastiaens liet al weten er wel oren naar te hebben.