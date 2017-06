Nieuws VIDEO Schengenplein moet ontmoetingsplek worden voor Cadixwijk

In de Antwerpse Cadixwijk op Het Eilandje is vandaag een nieuw buurtplein geopend. Het Schengenplein ligt in het hart van de nieuwe woonwijk, en moet er dé ontmoetingsplek worden voor jong en oud. Dat er nood was aan extra groene ruimte als deze, daar is iedereen het over eens.