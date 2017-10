In Wommelgem is vanmorgen het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een industriebrand. Het vuur werd iets voor vijf uur opgemerkt. In geen tijd stond de grote loods in lichterlaaie. Verschillende brandweerploegen kwamen ter plaatse, ook vanuit Antwerpen, om te helpen bij de bestrijding van het vuur én om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de aanpalende panden. Uiteindelijk brandden zes units volledig uit. Er vielen geen gewonden. De Uilenbaan was wel volledig afgesloten