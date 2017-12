Sport VIDEO Schilde en Antwerpen beuken voor titel Ploeg van 't Stad

embed

En dan trekken we met u naar De Kaak in 's Gravenwezel, voor een ruig potje rugby. Tussen de velden stond daar een partij op het programma aan de top van het klassement, maar de eer was zo mogelijk nog belangrijker. Want de Schilde Diabolos en Antwerp Rugby maken al jaren onderling uit wie zich de ploeg van 't Stad mag noemen.