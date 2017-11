Media en Cultuur VIDEO Schlagerzanger Eddy Smets helemaal terug

En dan nog een bericht uit de muziekwereld. Want schlagerzanger Eddy Smets lijkt helemaal terug. Hij staat zelfs in de Ultratop 50.'Ik wil de stralen van je glimlach zijn', zo heet die poëtische single van Eddy Smets. De zanger uit Broechem is ondertussen 74, maar denkt nog lang niet aan stoppen. Zijn muziek wordt nochtans amper gedraaid, maar toch heeft Eddy nog altijd een drietal optredens per week. én zijn fans zorgen ervoor dat hij nu dus weer in de hitparade opduikt.