Nieuws VIDEO Schokkend : lachgas inhaleren tot men flauwvalt

Steeds meer Antwerpse jongeren gebruiken slagroompatronen, om lachgas te inhaleren. De tieners die er mee experimenteren, worden ook alsmaar jonger. Dat zegt jeugdwerker en Antwerpse gemeenteraadslid Karim Bachar. Hij vraagt het Antwerpse stadsbestuur om een informatiecampagne op te starten, want het inhaleren van die patronen is wel degelijk gevaarlijk. Ze zijn tegenwoordig ook te koop in sommige nachtwinkels in Borgerhout.