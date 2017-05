De tramreizigers in Antwerpen zijn verbijsterd over de beslissing van De Lijn om vanaf volgende maand minder trams in te leggen. Net nu de stad op 6 juni de lang aangekondigde knip gaat geven in de Leien, beslist De Lijn om te gaan knippen in het aantal trams. Dat hoorde u gisteren al in ons nieuws. De Lijn voert een maand eerder dan gewoonlijk de zomerregeling in, omdat juni altijd al een rustigere maand is, zo klinkt het. En dat terwijl de stad campagne voert om automobilisten uit de spits te halen. De pendelaars begrijpen er niks van.