In het park van Kapellen werd er vanmiddag meer geheadbangd dan bij een optreden op Graspop. De 700 leerlingen van het Mater Salvatorisinstituut vieren vrijdag de 80ste verjaardag van de school, en dan gaan ze proberen met maar liefst 4 records in het Guinness Book of Records te komen. Vanmiddag oefenden de leerlingen er op los. En met voorsprong het hevigste record, dat is het headbangen.