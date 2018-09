Waar de eerste schooldag helemaal in het teken van verkeersveiligheid stond, was in Maria-Ter-Heide. Tot vorig schooljaar moesten de leerlingen van Gibo Heide de ingang aan de drukke Bredabaan nemen. Chaos en gevaarlijk verkeer was daarvan vaak het resultaat. Dat moest veranderen, vond de school. Ze kochten een stuk grond van de achterburen, en legden een volledig nieuwe ingang aan.