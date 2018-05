Antwerpse kinderen moeten minder vaak een jaar overdoen op school. Dat blijkt uit resultaten van de tweede onderwijsmonitor. In het basisonderwijs daalt het aantal leerlingen dat een jaar opnieuw heeft moeten doen met iets meer dan een procent. Ook het aantal zittenblijvers in het middelbaar is lichtjes gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. Intussen stijgt wel het aantal jongeren dat zonder diploma de schoolbanken verlaat. De oorzaak: de vele vacatures voor laaggeschoolden. Dat zei schepen van onderwijs Claude Marinower vanmiddag in onze studio