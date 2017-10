Onderwijs VIDEO schooluitval niet langer uitsluitend een stedelijk probleem

embed

Niet alleen in de stad Antwerpen, maar ook in kleinere steden en gemeenten hebben middelbare scholen steeds vaker te maken met vroegtijdige schoolverlaters. In Antwerpen verlaat 22 procent van de leerlingen de middelbare school zonder diploma. Niet weinig, maar het kan erger en zelfs steeds vaker in de kleine steden en gemeentes. We spraken met een 25 jarige schoolverlater die terug op de schoolbanken zit.