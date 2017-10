Voelt u zich vandaag ook bijzonder hoemparapapero? Wel, wie vandaag naar Houden Van Griffelrock is geweest ongetwijfeld wel. Het was al de negende editie van dat festival van de Nederlandstalige muziek in het Sportpaleis. Houden van Griffelrock richt zich op bejaarden, en mensen met een beperking, en die hadden de middag van hun leven.