VIDEO Scriptie over wateroverlast in Antwerpen genomineerd voor Vlaamse Scriptieprijs

De rioleringen in Antwerpen zijn niet meer in staat om altijd al het regenwater te slikken. Daarbij komt nog dat zowat elke vierkante meter verhard is met beton en asfalt zodat water geen kans krijgt om in de bodem te sijpelen. En er is ook te weinig groen aanwezig om het overtollige water op te nemen. Om die problemen op te lossen, hebben de studenten Daan en Lars een scriptie geschreven. En die scriptie is genomineerd voor de Vlaamse Scriptieprijs.