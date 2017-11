Nieuws VIDEO Sekswerkers belanden steeds vaker in de armoede

Sekswerkers in de Antwerpse prostitutie belanden steeds vaker in armoede en moeten zelfs beroep doen op voedselbanken. Dat zet het Antwerpse GHARPO, een organisatie die gezondheidszorg en hulpverlening biedt aan mannen en vrouwen die werken in de prostitutie. GHAPRO bestaat vandaag 15 jaar. Als we meer sociale bescherming willen voor sekswerkers, hebben ze volgens de organisatie een aangepast zelfstandigenstatuut nodig.