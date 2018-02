Nieuws VIDEO Senioren kunnen binnenkort ook 'op kot' gaan

Op kot gaan is binnenkort niet meer alleen iets voor studenten. Sociale huisvestingsmaatschappij "De ideale woning" gaat het oude Montfortanen-klooster in Kontich ombouwen tot een bijzonder woonproject voor senioren. Met z'n vijven zullen ze er samen gaan wonen, ieder in een kleine studio met een grote gemeenschappelijke leefruimte. Het is een poging om de vereenzaming bij senioren tegen te gaan. Binnen drie jaar zouden de eerste bewoners hun intrek moeten kunnen nemen in het gebouw.