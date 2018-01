In de nacht van dinsdag op woensdag is een woning in Schilde beschoten. Onbekenden losten 3 schoten op een appartementsgebouw en 1 doorzeefde de wagen van de bewoner. Gianni, die op het moment van de schietpartij thuis was met zijn gezin, begrijpt niet waarom de schutters het op hem gemunt hadden. Het parket onderzoekt of de zaak iets te maken heeft met gelijkaardige incidenten in het Antwerpse drugsmilieu.