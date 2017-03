Met nog drie wedstrijden te gaan voor de play-offs, is het stilaan vijf voor 12 in de tweede klasse van het basketbal. Vanmiddag stonden daar Gembo en Giants Two tegenover elkaar, een echte Antwerpse derby dus. Gembo is al zeker van deelname aan de play-offs, maar wil de reguliere competitie graag afsluiten op de eerste plaats. Giants Two daarentegen stond op de negende plaats en dus niet zeker van deelname. Punten pakken was voor beide ploegen dan ook een must!