120 muzikanten en 40 koorzangers toverden het Sint-Jansplein in Antwerpen vanmiddag om tot een opera. Ze zorgden voor enkele magische momenten op het gratis festival Klassiek in de Stad. Dat is naar goede gewoonte de aftrap van het nieuw cultureel seizoen in Antwerpen. Ballet Vlaanderen, Opera Vlaanderen en het Antwerp Symphony Orchestra komen daarvoor uit hun eigen huizen om zich te tonen aan het grote publiek.