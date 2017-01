Het Internationaal Stripfestival van Antwerpen is deze middag officieel voorgesteld. De stripfiguren zullen in het weekend van 5 mei verschillende locaties in de binnenstad, waaronder de Groenplaats en het nieuw Comic Station in Antwerpen-Centraal, inpalmen met allerlei attracties en evenementen. Het festival is een samenwerking tussen de uitgeverijen van Jommeke en Kiekeboe. Naast de events voor de liefhebbers zal er ook een congres plaatsvinden voor de creatieve ondernemers uit de stripsector.