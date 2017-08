VIDEO Sinan Bolat "Ik hoop dat Jelle Van Damme snel bij ons aansluit"

Er is alweer een crimineel ontsnapt uit handen van de Antwerpse politie. Een drugsdealer kon zondagavond wegvluchten uit de politietoren aan de Oudaan. Hij was even voordien opgepakt door speurders en kon ontsnappen via een nooduitgang. De politie zit verveeld met de zaak, want het is de derde ontsnapping in drie weken tijd.