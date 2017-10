Patrick Vanoppen heeft geen plek op het Kiel. Dat is de boodschap van het bestuur van Beerschot Wilrijk. De ex-voorzitter van Beerschot was gisteren aanwezig op de wedstrijd tussen Beerschot Wilrijk en OHL, en het was de eerste keer dat hij terug in het Olympisch Stadion was sinds zijn tumultueuze vertrek daar.