Onderwijs VIDEO Sint-Jozefinstituut in Essen maakt er dikketruien-week van

Vandaag is het Dikketruiendag. De thermostaat staat dan ook in de meeste scholen een paar graadjes minder. In het Sint-Jozefinstituut in de Hofstraat in Essen breiden ze het project uit tot een hele week. De leerlingen krijgen er afwisselend een uurtje les in de buitenlucht.