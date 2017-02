Media en Cultuur VIDEO Skai Blue: taboes doorbreken met kortfilm

Skai Blue, dat is de naam van een kortfilm die regisseur Guido Verelst de afgelopen weken opnam in Antwerpen en Borgerhout. En die film is een heel persoonlijk verhaal geworden. Vorig jaar leerde de regisseur een man uit Kameroen kennen, die z'n thuisland had ontvlucht. De man is homo, en daar staan nog steeds strenge straffen op in het Afrikaanse land. Guido goot het verhaal in een film, al was het geen sinecure om een hoofdrolspeler te vinden.