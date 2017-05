Door de aangekondigde ontslagen bij treinbouwer Bombardier wordt de komst van de nieuwe treinstellen voor de Beneluxtrein erg onzeker. De treinen voor de hogesnelheidslijn Brussel - Amsterdam met verbinding via het station Noorderkempen in Brecht moeten er eind dit jaar zijn. Worden die niet geleverd, dan dreigt de NMBS treinbouwer Bombardier te beboeten. Dat antwoordde federaal minister van mobiliteit François Bellot op de vraag van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, die dit dossier al jaren opvolgt. Maar of het in orde komt, valt af te wachten, want bij Bombardier wordt minstens één derde van het personeel ontslagen.