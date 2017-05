Justitie VIDEO Slachtoffer zuuraanval hoopt hoofdstuk te kunnen afsluiten

De 42-jarige Nederlander die twee jaar geleden Marina Tijssen met zuur overgoot in de Delhaize-winkel op het Zuid, heeft ook in beroep een celstraf van 18 jaar gekregen. Of dus dezelfde straf als in eerste aanleg. Marina hoopt nu vooral dat ze het hoofdstuk voorgoed kan afsluiten. Al zal ze de gevolgen van de aanval blijvend moeten dragen.