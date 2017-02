Met de krokusvakantie in aantocht komen ook de carnavalsfeestjes eraan. Ook in de kleuterschool Onze-Lieve-Vrouw Lourdes in Ekeren. In de kleuterschool in de Kloosterstraat liepvandaag iedereen verkleed rond. Niet alleen de kleuters, maar ook de juffen pasten hun outift aan. De juffen organiseerden een pannekoekenfeest en een carnavals-catwalk. Nadien mocht het carnavalsfeestje echt van start gaan met veel confetti en serpentines. Voor de kleuters alvast een leuke woensdagochtend om niet snel te vergeten.