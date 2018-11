Overnachten op de Boekenbeurs, dat is een primeur die een dertigtal jongeren vannacht heeft mogen ervaren. Voor de allereerste keer zette het mekka der boeken haar deuren wagenwijd open voor een sleep-over, een kans die velen wilden grijpen want het evenement was op enkele uren uitverkocht. Voor het slapengaan konden de deelnemers genieten van donuts en van verschillende workshops rond boeken.