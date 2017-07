Het Rockoxhuis in de Keizerstraat in Antwerpen sluit de deuren voor renovatiewerken. Dit weekend vindt er daarom een slotfeest plaats. Vijf jaar lang kon u in het Gulden Cabinet genieten van werken van het Koninkijk Museum voor Schone kunsten. Tijdens het slotfeest worden allerlei activiteiten georganiseerd om de geslaagde samenwerking in de verf te zetten en vooral vooruit te blikken op de toekomst.