Tegen eind dit jaar zal u in Antwerpen voor 60 euro per maand zowel bus, tram als trein kunnen nemen met één abonnement. Bedoeling van die City Pass is dat meer mensen het Openbaar Vervoer zouden nemen. In Brussel, Charleroi en Luik bestaat al zoiets. Antwerpen wil volgend jaar zelfs nog verder gaan en ook taxi's, Velo's en deel-auto's opnemen in het abonnement. De reacties zijn overwegend positief, maar de kritiek op de dienstverlening luwt daardoor niet.