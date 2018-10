Er moet een lik-op-stuk-beleid komen om sluikstorters in Antwerpen harder aan te pakken. Dat heeft Schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens vanmiddag in onze studio gezegd in een duel met uitdager voor sp.a Tatjana Scheck. Sp.a zit wat dat betreft op dezelfde golflengte.