Kernreactor Doel 4 ligt sinds zaterdagavond stil. De oorzaak is een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. De overige reactoren lagen al stil, wat betekent dat de volledige kerncentrale niet meer actief is. Volgens Nele Scheerlinck, communicatiemanager van de kerncentrale is er sowieso nooit een gevaar geweest voor de volksgezondheid, noch voor de werknemers, noch voor de omwonenden. Volgens Electrabel komt de stroomvoorziening niet in het gedrang. De reactor zou volgens de uitbater nu in veilige toestand zijn. De heropstart is uitgesteld naar morgen.