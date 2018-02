Een primeur dit seizoen voor Berchem. Want het heeft in de eerste amateurliga voor het eerst een uitwedstrijd gewonnen. De voorbije 10 uitwedstrijden pakte Berchem amper 1 punt. 1 op 30 dus. Maar gisteren heerste uitbundige vreugde bij geel-zwart dank zij een 0-1 zege bij Oosterzonen. Een goeie match was het zeker niet. Grote kansen waren er al evenmin. Deze poging van Oosterzonen kan je bezwaarlijk een kans noemen. De goal Van Berchem viel diep in de tweede heflt en was een weerspiegeling van de hele wedstrijd. Carrez met de trap, een Oosterzoon die het noorden kwijt is en 0-1. 3 gouden punten voor Berchem dat in degradatienood verkeert.