De zomerkoopjes zijn dit weekend van start gegaan. De handelaars verwachten er veel van omdat de verkoop in het voorjaar wat tegenviel door het minder goede weer de eerste maanden van het jaar. Er hangen dus nog veel kleren in de rekken. En dat is ook te merken in het Wijnegem Shopping Center, waar de meeste shoppers  vandaag ook op zoek waren naar wat verkoeling.