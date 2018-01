Gezondheid VIDEO Somber weer "Je wordt er een beetje depri van"

Ook vandaag was het alweer een sombere en grijze dag. Sinds de start van het nieuwe jaar hebben we nauwelijks drie uur de zon gezien en de afgelopen maand december is de geschiedenis ingegaan als de somberste maand ooit. Vrolijk wordt een mens er niet van ... en ook voor onze gezondheid is een straaltje zon stilaan meer dan welkom.