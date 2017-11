En dan hebben we ook nog en biezonder portret voor u.. In elk dorp staat wel een kerk, maar niet elke kerk heeft een torenwachter. In 's Gravenwezel, bij Schilde, wordt de kerkklok al jaar en dag manueel opgewonden door de torenwachter. Achtenzestig jaar lang was dat Jos, hij beklom bijna vijfentwintig duizend keer de trappen. Door de leeftijd moet hij nu afscheid nemen van zijn levenswerk. Dit is Vlaanderens laatste torenwachter..