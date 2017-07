Nieuws VIDEO "Sorry, maar de rommel kunnen we niet terug meenemen"

Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in De Schorre in Boom zit erop. Het is verlopen zonder grote incidenten. Een groot vuurwerkspektakel zette voor de vele duizenden fuifbeesten de kroon op het werk. Volgend weekend krijgen we nog meer van hetzelfde. Er wacht de organisatie dus eerst nog veel opruimwerk.