Politiek VIDEO Sorteerstraatjes aan supermarkten moeten afvalberg beperken

Het idee om supermarkten mee in te schakelen om ons verpakkingsafval in te zamelen wint veld.Sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg gaat zelfs een stapje verder. Hij vindt dat we in Antwerpen moeten nadenken over het inrichten van sorteerstraatjes op de parkings van supermarkten.