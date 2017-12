Elixir d'Anvers kende u al, maar nu is er ook het "Antwerps Elixirke". Het drankje wordt gemaakt in Sint-Lenaarts en is minder zoet dan de Elixir d'Anvers en heeft een lager alcoholpercentage. En ook de kruidenmengeling waarmee het "Antwerps Elixirke" gemaakt wordt is uniek. De maker wil met zijn drankje de elixir een hipper en jonger imago geven.