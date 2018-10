VIDEO Sp.a-Groen start al met gespreksronde in district Berchem

N-VA wordt als grootste partij in Essen opnieuw naar de oppositie verwezen. Sp.a en CD&V hebben een akkoord bereikt om hun samenwerking in de grensgemeente ook de komende zes jaar te verlengen. Gaston Van Tichelt blijft dan toch burgemeester. Het was een erg spannende verkiezingsuitslag in Essen. Zowel CD&V als N-VA haalden elk ongeveer 35 procent van de kiezers. De Vlaams nationalisten kregen welgeteld twéé stemmen meer dan de christendemocraten. Maar dat kunnen ze nu dus niet verzilveren. Gaston Van Tichelt is blij dat hij op deze manier zijn huidige beleid kan verder zetten.