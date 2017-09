Oppositiepartij sp.a wil het doorgaand autoverkeer in de Antwerpse binnenstad permanent ‘knippen’, zoals nu voor de werken aan de Leien het geval is. Zo wil de partij in de volgende legislatuur naar een veel autoluwere binnenstad. De maatregel kadert in een breder plan, waarbij moet ingezet worden op alternatieven, zoals de fiets en het Openbaar Vervoer. Dat gebeurt nu niet of veel te weinig, zeggen de socialisten.